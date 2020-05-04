新冠疫情從今年2月爆發後，已持續蔓延3個多月，對此，前民進黨立委沈富雄列舉了22點新冠肺炎帶給他的啟示，以下是沈富雄全文：

(1)不要為了自己淨身而弄髒恆河水。

(2)人只要生活簡約，PM2.5就少了，不必計較來自動態或靜態。

(3)西方先進文明是外表畢挺而內衣不堪入目。

(4)四月份是1987年以來股市反彈最猛的一月，同時領失業救濟者也達3000萬人。

(5)蓋方艙醫院與建航母一樣不智，前者是倉促中救命，後者是不時無刻想殺人或預防被殺。

(6)耳鬢斯磨才會得病，擦肩而過不會。

(7)讓移工群聚得病的新加坡人沒有什麼好驕傲的，Errrr…。

(8)病毒證明美國的阿基里斯腱在華爾街與全民健保，桑德斯（Bernie Sanders）卻斯人獨憔悴。

(9)學者專家異口同聲說：無症狀的帶原者是最可怕的定時炸彈，磐石艦上水兵們的情人可以見證這是一個美麗的誤會。

(10)首先爆發疫情的華盛頓州金郡，災情最嚴重，但致死率只有0.76%，是否很佛？

(11)不要寄厚望於「瑞德西韋」，輕症不需要它，重症它救不了。

(12)得此瘟疫的台灣人恐怕少於千分之之一，魔系的手段全勝，佛系的病毒不得其門而入。

(13)不用擔心第二波流行再起，堅守國境，善待老人足矣。

(14)不要怪病毒多變，是自己無能。

(15)最不懂流行病學的是公衛學者，就如同理專最不懂賺錢。

(16)預測一再失準的學者，不是你的模型不好，是你被模型所愚弄。

(17)紐約的著名公衛團隊預測疫情要持續到明年中，全球60%人口得病，如果你看懂，他們是傻瓜，如果你看不懂，他們也是傻瓜。

(18)送口罩而敲鑼打鼓，是口惠實至。致力「大外宣」，效果適得其反。

(19)沉緬於到手的成果是人性，羅列一排的大西瓜是獎狀。

(20)「防疫陳時中」與「復甦陳時中」是矛盾的角色，後者該提槍上陣了。

(21)三個月來人民聽陳時中，很快地，陳時中就要聽人民了。

(22)這隻病毒在全球形成流行病，在台灣只是傳染病，如果境外移入不算，台灣連疫情流行的曲線都畫不出來。

(中時電子報)