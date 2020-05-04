民進黨立委吳思瑤在2020年立委選舉競選造勢場合，建築改革社前社長徐岩奇、建築師邱文傑致詞時，指控代表一邊一國行動黨參選立委的候選人李婉鈺是「喇低賽」（台語）、「用喝的建築博士」，遭李婉鈺控告違反選罷法意圖使人不當選、公然侮辱罪，士林地檢署日前偵結，認為評論是否公平，本應交由選民判擇，屬言論自由保障範疇，對吳思瑤等3人作出不起訴處分。

吳思瑤去年12月27日上午在市長官邸舉辦「建築人／設計人／文化人力挺大會」，邀請徐岩奇、邱文傑致詞，徐則說：「吳思瑤最近比較膠著，另外一位來喇低賽的委員，上面掛著建築博士，有一天我看到，我就覺得這不是我們想幫思瑤掛上的綵帶嗎？」邱接著說：「很多政治人物，你可能覺得他幹嘛要來搞政治？奇怪？喝酒也可以搞政治，建築博士用喝的，也可以搞政治，這很奇怪的事情。所以我們要站出來，這專業不容易」。

李婉鈺認為內容已經貶損她的社會評價和名譽，涉犯公然侮辱罪，意圖使他人不當選則違反選罷法。徐辯稱，喇低賽就是來亂的，沒有誹謗、公然侮辱的意圖，純粹是助選，因為李婉鈺之前有爆出假學位的新聞，屬於公平評論。邱則稱，喝出來的是用語重一點，但喝或不喝酒不是絕對負面。

檢察官認為，「喇低賽」之意是總是狀況外，成事不足敗事有餘，拖累週遭人專門幫人製造麻煩的掃把星，對於李婉鈺投入立委選舉，擾亂選區的選情，是對吳、李2人選情的主觀評論，並非侮謾、辱謾。

另外「喝出來的」，是對於公眾人物的信用、人品、操守、品德等事評論，與公共利益有關，並非毫無緣由惡意攻訐。且徐、邱都說，吳思瑤並沒有授意他們要怎麼說，不能以吳在場就要求她負責，因而對3人作出不起訴處分。

(中時 )