氣象局高溫警訊 南高屏連續出現36度高溫 13:312020/05/04 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 各地天氣晴朗炎熱，中央氣象局發布「高溫資訊」，並指出今天中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 各地天氣晴朗炎熱，中央氣象局發布「高溫資訊」，並指出今天中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；花蓮縣縱谷，台北市、新北市盆地，彰化縣、南投縣、嘉義縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。 中央氣象局建議，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。 (中時 ) #高溫 #氣象局 #戶外 #中央 #中央氣象局 也許您會感興趣 推薦閱讀 鄭文燦防疫超前部署 中央肯定 04:102020/04/30 地方新聞 五一連假 氣象局：這地區有焚風 午後降雨熱區曝光 08:172020/04/30 生活 西半部熱一片！明2地高溫警戒 最高飆至36度 22:092020/04/30 生活 氣象局：連日36度高溫將持續！外出嚴防雷陣雨 22:212020/05/01 生活 3縣市氣溫亮黃燈 飆36度以上熱爆了 12:052020/05/02 生活 周二變天 氣象局：2波鋒面接力 08:142020/05/03 生活 台東11：24規模5.9地震 7縣市最大震度4級 11:302020/05/03 生活 規模5.9今年最大震 氣象局：一周內恐有規模4以上餘震 12:242020/05/03 生活 鄭明典周三起將接任氣象局「代理局長」 將針對氣象新科技做強化 18:092020/05/03 生活 明5縣市飆高溫！最高上看38度 周三鋒面近開始變天 21:502020/05/03 生活 生活熱門新聞 出大事？唐綺陽曝下一波社會震盪... - 生活 案430爽玩澳、日回台確診？桃園巿揭真實身分 醫藥費全民埋單 - 生活 周二變天 氣象局：2波鋒面接力 - 生活 金正恩對比照又被抓包！網驚：招牌菱角嘴沒了？ - 生活 直播》磐石艦又爆4確診 再採檢結果出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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