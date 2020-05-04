各地天氣晴朗炎熱，中央氣象局發布「高溫資訊」，並指出今天中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；花蓮縣縱谷，台北市、新北市盆地，彰化縣、南投縣、嘉義縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

中央氣象局建議，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

(中時 )