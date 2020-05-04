陸軍269旅黃姓中尉排長輕生案，家屬寫「千字文」上書蔡總統，控訴黃遭軍中霸凌；此案引發國民黨革實院長羅智強點名前立委洪慈庸「妳在哪裡？」，洪在臉書回嗆「不要消費亡者」，時力立委邱顯智隨之聲援洪。國民黨台中市議員羅廷瑋也在臉書發文，對洪提出三問，指「誰都可以說不要消費亡者，但洪女士別忘記您能當上立委初衷，就是『承載洪仲丘的生命』及『社會期待』。」

羅廷瑋以「軍中上吊案─被指案情不單純；1年內爆3起自殺案的國防布」為題發文說，洪慈庸女士當初能夠當選立委，就是社會期待洪女士擔任立委之後，能夠以受害人家屬的角色，揭開軍隊的黑暗面，保障軍中的人權。

然而洪女士擔任立委期間，卻被軍冤案媽媽控訴「傲慢不理人」的事件，就連她最大的任務「軍冤條例」，也繳出了空白卷。

他說，針對269旅的輕生案件，立法院長洪慈庸機要顧問說，她有「要求國防部調查及清楚說明，協助家屬陳情監委」。但想請問洪女士三個問題：

一、當年您弟弟往生，您有以「國防部調查及說明清楚、陳情監委」為滿足嗎？為什麼您對自己弟弟，跟對其他受害者，有這麼大的落差？

二、您肯定民進黨執政下的國防部「願意改變」，改變的結果，卻是一個旅七個月內，爆出三起輕生事件，甚至比馬政府時更惡化。而現今卻沒人抨擊甚至號召大家唾棄政府。

三、誰都可以說不要消費亡者，但洪女士別忘記您能當上立委初衷，就是「承載洪仲丘的生命」及「社會期待」。您的婚姻是私領域，但您是否因此被民進黨酬庸，而對執政者放水護航，台灣人民，也都看在眼裡。

(中時 )