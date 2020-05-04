新北市消防局公布「新北市2020至2022年消防重要施政策略報告書」，副市長謝政達與多位議員出席。（王揚傑攝）

新北市人口已突破400萬，為符合市民對消防安全及各項防救災的期盼，新北市消防局今（4）日公布「新北市2020至2022年消防重要施政策略報告書」，以「安心消防」、「安全永續」、「安居厚新北」為願景，貫徹市長侯友宜「行動治理」、「簡政便民」、「智能城市」三大施政理念。

新北市副市長謝政達與林國春、金瑞龍、黃林玲玲等多位議員金受邀出席，先參觀消防局即時監控、情資整合、救護雲端系統等多項設備，隨後聽取消防局長黃德清對未來3年的施政報告。

報告中針對影響市民生命安全的災害，訂定「防火」、「防災」、「防溺」、「防CO」、「救災」、「救護」等六大目標及「十項核心行動方案」、「十二項精進對策」，共計涵蓋106項執行作法及234項關鍵業務指標，並透過績效管理方式，作為鞭策各單位推動與執行消防勤業務動力。

謝政達特別提到，近日台北與高雄接連發生重大傷亡火警，深刻讓我們知道，消防與民眾的居家、財產安全關係密切，消防局提出願景計畫，是負責任的作法。

謝政達表示，這次新冠肺炎疫情，消防局協助校園、社區及兵推演練，經過這三個階段，讓民眾認同市府有能力應付疫情任何狀況，相信在消防局的努力下，新北市一定能達到安居樂業的目標。

(中時 )