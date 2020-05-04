海基會秘書長姚人多今（4）日親曝，已向海基會董事長張小月口頭請辭，並遞交辭呈，表示擔任公職是他人生的意外插曲，未來將歸建清大社會所，也規劃替台商朋友們寫一本書，把他們辛苦奮鬥、左右為難的故事紀錄下來。

姚人多在臉書表示，「清大社會所核准的借調期限是到今年，我會按照原定計畫歸建。」昨晚已向張董事長口頭請辭，今早正式遞交辭呈，未來將回到學校教書。

在海基會1年10個月的日子，有幸獲得張董事長及董事會的信任，在有限的資源及空間，努力為兩岸交流貢獻心力，從居住證、稅制、台商返台投資、中共代理人修法、武漢疫情，到替血友病童千里送藥，這段歷練在姚人多人生中，都留下光榮的感覺。能擔任海基會秘書長，且是在這樣子的兩岸局勢下擔任秘書長，對姚人多來說，是過去四年擔任公職生涯中最美麗的回憶。

姚人多細數從上任之初，許多人對他的到任抱持很大的問號，認為他是大魔王，隨著共事時間拉長、見面次數多，也慢慢接受他了。新冠疫情爆發後，會內上上下下忙到天翻地覆，姚人多特別在除夕夜時，親自打電話向同仁說謝謝，接著類包機啟動、協處滯留湖北國人跟台商，同時海基會也服務青年學子、陸配、文書驗證、文教旅遊、兩岸情勢分析。

姚人多感性寫道，「無論如何，無論你們是在什麼工作崗位，千言萬語還是只有那句話，我以你們為榮。我還有許多做不好，做不夠，沒做好的地方，在這裡我一併向大家致歉。」

至於未來回到學校，姚人多開玩笑說，現在自己可能是全台灣認識最多台商的社會學家，是機緣也是責任，要幫台商朋友們寫一本書，把他們辛苦奮鬥、猶豫徬徨、左右為難、在夾縫中努力活下來的故事，透過社會學的角度寫給全世界的人看，「兄弟是一輩子的事，至少我是這樣認為。」

(中時電子報)