因為新冠肺炎疫情，數萬名境外生無法回台就學，但隨著疫情減緩，許多學校接獲教育部訊息，指7月起可讓這些境外生入台。不過教育部今天不願對具體時程表態，僅說在配合境管政策及防疫需求前提下，將盡力協助未在國內之境外生返台就讀。

根據教育部統計，108年境外學生約13萬0417人，其中學位生約6萬3530人；非學位生6萬6887人。依移民署提供資訊，境外學位生在境內人數約為3.8萬人。以學位生為例，就超過2.5萬個境外生因為疫情而無法返台就學。

教育部最近到一些大學訪視境外生管理狀況，瞭解他們在新冠肺炎疫情下，如何妥善照顧已入境的境外生。據透露，教育部人員向學校主管透露，疫情若有減緩，7月起應可讓未入境的境外生回台。

不過教育部今天面對媒體詢問，不願具體透露開放境外生入台的具體時間表，僅用書面答覆說，在各大學能充分配合防疫需求與提供充足居家檢疫量能之前提下，將有序讓境外生在完成嚴謹防疫程序後，返校就讀。

針對部分境外生尚未能返台就讀，教育部說，將持續督促各校落實安心就學措施，協助境外生學習不中斷，順利完成學業。

龍華科大校長葛自祥說，7月學期都結束了，境外生不見得會想要這時候來台。不過他認為這也是一個政策宣示，代表境外生可以回台了，學校將利用暑假進行準備（譬如安排宿舍等），以便9月開學時，正式迎接這些境外生。

(中時 )