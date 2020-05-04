根據衛生福利部統計，國人大腸癌發生率連年盤踞前3，其中術後常見的後遺症包括腹瀉不止及腸阻塞。安南醫院中醫部指出，大腸癌病人可參考中醫療法，透過中西互補，將有助於改善手術後遺症。

安南醫院中醫師黃升騰說，大腸癌最常見的後遺症為腹瀉不止，腸子切除越多、或使用化療與標靶治療，都可能引起明顯腹瀉腹痛，1日可高達數10次。臨床上，中醫將它歸屬脾胃氣虛，多以調理脾胃、健脾升提藥物為主，多半能有效改善症狀。

另1種後遺症則是腸阻塞，常會表現出腹痛、便血、體重減輕或排便習慣改變等症狀。腸阻塞早期發現不易，病人通常因排便不順，劇烈腹痛送醫檢查才診斷發現。黃升騰表示，此症狀可能因術後沾黏或腫瘤阻塞引起，西醫通常會先通下灌腸，如成效不顯著，才開刀緩解；而中醫則歸屬積滯內停、濕熱蘊聚，治以行氣導滯、通腑導滯。

根據衛生福利部公告2018年主要癌症死亡統計，大腸癌死亡率位居各癌別第3。黃升騰強調，病人應保持良好的排便習慣，同時也要均衡攝取蔬果，避免食用加工紅肉、油炸燒烤等食物。另外，也可多做內關、足三里穴位按摩，都有助於大腸癌術後康復。

(中時 )