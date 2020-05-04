NBA退休之後破產的人很多，前塞爾提克球星安東尼沃克(Antoine Walker)更為大家親身示範「如何迅速花光1億美元家產(約台幣30億)。」即使出身貧寒，她母親辛苦養大了6個孩子，沃克從也不珍惜賺到的錢。

沃克很講究穿著，不是名牌不上身，珠寶要掛好掛滿，而且有獨特的風格。他說：「同樣款式的我不穿兩次。」他平常只要看到隊友手上有什麼好東西，立刻就跑去買一個。他同時擁有7輛豪華進口車，一輛就將近50萬美元。

這些還不夠，沃克把他的品味擴及身邊的人，他的親友都跟著換裝，甚至換房，沃克會送現金、買豪宅給他們。「他們要什麼就給什麼，我溺愛他們。」受沃克照顧而過上豪奢生活的至少有30人。估計他僅在「提高生活品質」方面就花了3600萬美元(超過台幣10億)。

400萬美元賭博。這只是沃克在拉斯維加斯輸掉的數字，他在賭場其實不受歡迎，因為他開空頭支票，連幾十萬的賭債都還不出來。後來鬧上法庭他還是認罪乖乖還錢，訴訟費也花了不少。此外他遇過搶匪，在槍口下被洗劫20萬美元財物。

2000萬美元投資房地產失敗。好不容易沃克想著要賺錢，結果市場崩盤，他的沃克公司跟著遭殃而賠掉最後的翻本機會。扣掉稅金之後，他的1億美元其實所剩無幾，2010年宣告破產。

國外統計70%的樂透致富者在數年內搞到破產，沃克雖然荒唐但也只是跟普通人一樣，不知如何處理這麼大筆的錢。所幸沃克的故事還有好結局，他2013年成功清償債務，後來擔任球評，重新學習珍惜每一分錢。

(中時電子報)