北市萬華區民俗療法館「吊帶仙」經營近40年，去年底突然歇業，令當地人惋惜。洪姓負責人因不具醫師資格替病患看診，又販售自行調製的「祖傳秘方」，遭台北地院依製造偽藥罪判刑1年，緩刑3年，須支付公庫20萬元。

判決指出，洪男未取得合法醫師資格，且未經核准製造藥品，卻購買解熱鎮痛劑、類固醇及「六一散」等中、西醫藥物，自行調配、熬煮成藥膏賣給病患。洪男自1982年起以「吊帶仙」名號，替病患治療帶狀皰疹、肌肉痠痛、痔瘡、疔瘡、香港腳等病症，每次看診收取數十元至數百元不等金額，2018年8月21日才遭警方查獲。

洪男承認犯行，法官審酌他沒有前科，態度良好，被查獲後已無業，靠子女扶養，經此次司法審判教訊後，應無再犯之虞，遂依製造偽藥罪輕判1年徒刑，緩刑3年，1年內須支付公庫20萬元，沒收醫療器具、藥物及犯罪所得5萬元。

據悉，洪男從中國來到萬華落地生根73年，因常穿吊帶褲替人看診，就被眾人取名為「吊帶仙」，「吊帶仙」臉書專頁有著4.9分的好評，許多人接受治療後，紛紛至專頁留言推薦。疑似因偽藥官司，「吊帶仙」去年12月間公告歇業，仍有網友在專頁留言「好的藥膏方不應失傳」、「藥膏可以線上賣嗎」。

(中時 )