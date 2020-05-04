民進黨立委羅美玲今日於立院內政委員會質詢表示，今日凌晨桃園又發生大火，加上昨日高雄火災及日前台北錢櫃大火，短時間內造成嚴重傷亡，這些公安危險因素如何控管。消防署長陳文龍表示，法律訂定有其歷史背景，但可以再做檢討。

羅美玲指出，2020年迄今，已發生高達6千多次火警，致死60餘人，受傷120人，這當中，因遺留火種所引起的火災約1200次，煙蒂380次。陳文龍說，之前有發生很多業者關掉煙霧探測器，所以也已要求探測器業者改善，有感測到系統還是會響。

羅美玲說，很多地方，消防安檢是合格的，但卻有人去關閉消防系統或雜物阻礙消防設備，而引起火災，讓民眾無法即時逃生。陳文龍表示一般來講會先要求業者30天內限期改善，再視情況開罰。

羅美玲表示，安檢單位通常會事先通知業者何時檢查，即使違法，但裁罰金額過低，裁罰金額僅6千元到5萬元，不痛不癢，因此多數業者都敷衍帶過。陳文龍說，過去是因考量有分住宅、辦公室、營業場所，所以才會有裁罰金的分級。

羅美玲說，如果是人為刻意關掉消防設備或動態違規，應該當場開罰或是勒令停業。陳文龍回應目前消防法沒有規定，過去是用行政執行法辦理。

羅美玲指出，現行法令並無規定裝潢修繕時需停止營業，加上多數業者偷跑裝修，對於裝潢業者以及消費民眾都處在非常危險環境中，請消防署研擬裝潢期間是否停業才符合安全。否則上有對策，下有對策，公安危機永遠存在。

(中時 )