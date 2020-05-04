受到新型冠狀病毒疫情嚴峻的影響，從經濟到民眾的生活都產生重大衝擊。為持續發揮保險在風險來臨時，提供民眾保障並分擔風險的重要價值，英國保誠人壽自疫情開始之初即率先同業為保戶提供安心且全面的相關措施與服務。因應疫情持續發展，英國保誠人壽全力相挺保戶，即日起加碼，自動延長COVID-19新型冠狀病毒住院慰問金確診期間規定。同時，提供所有保戶新台幣保單借款降低利率0.5%的優惠服務，讓民眾在保持社交距離時，仍能感受到英國保誠人壽關懷保戶零距離。

防疫期間，英國保誠人壽新冠肺炎住院慰問金由原定的109年2月1日至4月30日，延長至109年7月31日止。適用於期間內確診「COVID-19新型冠狀病毒」而需住院的保戶，住院期間提供每人每日新台幣1,000元的住院慰問金，最高達45日，陪伴保戶安心度過防疫期。截至目前，英國保誠人壽已完成一例因新型冠狀病毒確診的理賠案件。在接獲保戶提出理賠申請時，英國保誠人壽立即致電關懷並主動說明除了依據保單條款理賠外，另外提供住院慰問金的貼心服務，在保戶提出理賠需求的24小時內，即完成審核並匯款給保戶，真正實現以客為本的承諾，給予保戶貼心的服務與保險保障。

此外，受到疫情影響，考量保戶保單借款需求可能增加，英國保誠人壽即日起提供所有保戶新台幣保單降低借款利率0.5%的優惠措施，對於原有保單借款之保戶，為減輕保戶還款壓力，也同時適用自動降息0.5%之措施，降息範圍包含保單借款與保費自動墊繳，提供需要的保戶實質有感的服務，陪伴保戶共度防疫難關，降息期為即日起至109年9月30日。其他有關理賠及繳費等項目的服務，英國保誠人壽也提供多項優先服務，如保費緩繳申請、快速理賠、理賠專線、理賠升級等，提供保戶適切即時的服務。

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