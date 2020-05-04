櫃買中心表示，近期雖受到新冠疫情影響，仍持續推動優質企業進入資本市場，櫃買中心與勤業眾信聯合會計師事務所將於今（4）日合辦「前進櫃買市場」線上說明會。

櫃買中心指出，本次線上說明會主題共規劃「邁向資本市場-準備重點及應注意事項」、「獨立董事必須懂-論公司治理的強化」及「不可不知的智慧財產管理」等三個單元，分別由櫃買中心上櫃審查部陳建裕副理、德勤商務法律事務所陳盈蓁律師、及熊誦梅副總經理講解，向發行公司說明企業登錄興櫃及申請上櫃之程序、上櫃審查重點及應注意事項，以及讓有意願進入櫃買市場之企業瞭解如何強化公司治理與智慧財產權布局，以利未來可以順利進入資本市場。

櫃買中心邀請發行公司5月4日查詢櫃買市場業務宣導網站（網址：https://dsp.tpex.org.tw/web/listing/briefing_session.php）點閱觀看本次線上說明會，也可至勤業眾信官方Youtube頻道觀看。

櫃買中心未來亦將視疫情狀況持續規劃與中介機構合作舉辦線上或面對面的宣導說明會，以協助企業順利進入資本市場，藉由資本市場的籌資功能及吸引優秀人才等優勢，強化企業的經營體質，提升競爭力，進而達成協助各產業發展的目標。

(工商 )