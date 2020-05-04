衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中因守住新冠肺炎疫情，使其人氣飆漲，更頻被點名是選2024台北市長。資深媒體人韋安點名國民黨台北市議員羅智強戰陳時中，並問大家，覺得國民黨應該派蔣萬安，還是羅智強出來應戰？對此，作家苦苓則回文表示「羅智強選不過蔣萬安，蔣萬安選不過陳時中」。

陳時中因守住疫情聲勢水漲船高，因而頻被點名是選台北市熱門人選，陳時中先前曾被問及民調高於國民黨立委蔣萬安及民進黨的吳怡農，未來是否會去選台北市長？陳時中則回應表示「我沒打算選舉，什麼時候都沒有」。

對此，韋安撰寫「羅智強戰陳時中好嗎？」一文，並指出，據說陳時中很可能已經內定2022選台北市長，而且是直接徵召的，文化部長鄭麗君已毫無機會。他問大家，覺得國民黨應該派蔣萬安，還是羅智強出來應戰？他說羅的每一步都瞄準2022了，他會變成丁守中嗎？

這篇文章也釣出作家苦苓回應，苦苓表示「羅智強選不過蔣萬安，蔣萬安選不過陳時中」。也有許多網友回應表示 「蔣萬安比較穩」、「照初選規則走, 誰出線就誰去選」、「陳時中已經過了聲望最高點」。

(中時電子報)