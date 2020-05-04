中美貿易戰強化大陸發展半導體產業鏈決心，長科*(6548)擴大在台灣及大陸佈局，其中台灣廠除承接OM的機器設備、生產技術和專利權，亦將擴產QFN及建置蝕刻線，在大陸亦將設立新公司整併大陸蘇州廠及新廠，未來將主攻大陸當地客戶，長科*董事長黃嘉能表示，目前第2季訂單很好，第2季會比第1季好，公司目標是3年後產值較今年倍增。

長科*於2017年9月斥資4.9億日圓取得OM的49%股權，即由長科負責代理銷售業務和經營客戶關係，目前OM的客戶多為一線IDM國際大廠和封測大廠，近年來獲利表現穩定，考量到日本生產環境不利於導線架製造，因此OM的兩大股東─長科和SMM於2019年9月取得共識，同意OM終止導線架製造業務，並將原先OM高階導線架產品線轉由長科生產，而長科*董事會於上月決議將轉投資公司Ohkuchi Materials Co., Ltd.(OM)股權以4.9億日圓售予住友金屬礦山株式會社(Sumitomo Materials Co., Ltd.，SMM)，長科把OM股權賣回給SMM，之後亦將承接OM的機器設備、生產技術和專利權，預計年底前完成。

黃嘉能表示，導線架產業自1992年到1994年黃金時期至今，已轉為立基型產品，家數亦由100多家降為30多家，目前全球前十大導線架廠市佔率達90%，由於日本不利於導線架生產，因此決定將OM持股售予SMM，將設備、技術及專利引入台灣，預計年底前完成；除將日本設備帶回台灣，台灣廠區亦將設置蝕刻線，供應台灣及馬來西亞廠的需求。

中美貿易戰強化大陸發展半導體產業決心，政府全力扶植半導體供應鏈，看好大陸發展半導體產業投資力道，以及大陸資本市場給予半導體廠的高本益比，長科*計畫在大陸設立新廠並整併蘇州廠，成立新公司，未來新公司將以供應大陸地區客戶為主，並透過大陸資本市場力量擴大在大陸地區市佔率，而台灣廠區及馬來西亞廠則負責大陸以外地區客戶，黃嘉能表示，希望3年後產值較今年倍增。

長科*第1季合併營收為21.54億元，與去年同期21.56億元相當，公司自結第1季毛利率為17%，較去年同期略高1個百分點，單季稅前盈餘1.89億元，略高於去年同期的1.85億元，單季稅後盈餘為1.27億元，較去年同期成長3%，以每股面額1元的股數364131050股計算，每股盈餘為0.36元；如以每股面額10元股數換算，每股盈餘為3.6元。

看好QFN市場前景，長科*在台灣及蘇州擴建QFN產線，目前台灣一個月約300萬條需求，全球約1800萬條，長科*台灣及蘇州月產能約50萬條，預計兩地將各增加60萬條，目前新產能設備已經到位，希望年底能順利裝機完成。

(時報資訊)