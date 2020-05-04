美國行動處理器大廠高通(Qualcomm)日前公布2020年第二財季財報，雖下修第三季度智慧型手機出貨量30%，合併營收及獲利優於市場預期，以及看好2020年5G需求強勁，台灣IC設計大廠聯發科同樣看好5G未來需求，這對於擁有製程高良率的全球晶圓代工龍頭台積電來說，無疑是對營運展望打上強心針。

聯發科Q1合併營收為608.63億元新台幣，季減5.9%，年增大增15.4%；毛利率為43.1%，較前季增加0.6 個百分點，較去年同期增加2.4個百分點；營業利益為58.02億元新台幣，較前季減少6.8%，較去年同期大增83.1%；本期淨利為58.04億元新台幣，每股盈餘為3.64 元新台幣。

聯發科表示，行動運算平台包含智慧型手機與平板電腦在Q1營收貢獻占比37%~42%，包括4G市占率提升及5G 初期營收貢獻，近期受新冠肺炎疫情影響，遠端學習需求不斷提升。聯發科對2020 年全球與大陸5G 智慧型手機的出貨量看法不變，預估全球在1.7億至2億台。

聯發科也已準備好高具競爭力的5G SoC 產品組合，天璣1000 系列成功進入高階手機，已經在第一季放量，將有更多搭載1000 系列的手機將自第二季陸續在市面上發表。瞄準中階市場的天璣800 系列將在第二季開始出貨，下一款5G SoC 的大眾市場機種也將在第三季發表。

至於高通，第二財季合併營收52.06 億美元、季增2.9%、年增7%；淨利10.15億美元、年增9%；每股稀釋後純益0.88美元，年增14%，優於市場預期0.78美元。然而，第二財季行動處理器晶片出貨量1.29億套、年減16.8%，主要是受到疫情影響，尤其以大陸市場衰退最嚴重。但高通執行長莫蘭科夫（Steve Mollenkopf）樂觀認為，今年5G需求強勁，維持今年5G手機預估出貨量在1.75億至2.25億台，高通目前也已經取得過85筆的5G授權合約，超過35家廠商宣布將發表商用5G裝置。

高通去年底發布的旗艦級5G處理器 Snapdragon 865，以及聯發科去年11月底推出的天璣1000，都是由台積電7奈米製程，預料今年兩大廠商推出新一代5G處理器，聯發科就將在7日發表新款5G處理器持續攻占市場份額，這與台積電上月法說會上提到，持續看好5G與HPC中長期需求，抵銷電子消費產品與車用電子需求下滑，因此維持今年資本支出150~160億美元。

(中時電子報)