北韓最高領導人金正恩近期神隱3周後，才於1日公開現身，此時南韓軍事設施遇襲，引發兩國交火，時機點相當敏感，因此引起關注。對此，有媒體認為，金正恩發射飛彈後，預估會再發射洲際飛彈，藉此逼美國川普讓步，解除經濟制裁。

金正恩自4月11日出席並主持勞動黨中央政治局會議後，再沒公開露面。由於金正恩也缺席4月15日北韓「太陽節」活動，外界對其健康狀況多有疑慮，甚至有媒體認為金正恩病危，北韓政權有崩壞的可能性。就在各界熱議之時，朝中社5月1日發布金正恩出席順天磷肥廠開工儀式，更附上20多張照片顯示其健在。

與此同時，南韓軍事設施遇襲，引發兩國交火，時機點相當敏感，因此引起關注。對此，南韓智庫峨山政策研究院（Asan Institute for Policy Studies）副院長崔剛認為，金正恩此舉是在提醒世界，「是的，我很健康，而且我還握有權力。」

港媒《中評網》更指出，金正恩會在此時機，大玩失蹤遊戲，是因為金正恩知道美國正值總統大選之際，川普因新冠肺炎疫情而焦頭爛額，因此金正恩才會在現身後馬上發射飛彈，預料之後金正恩會在發射洲際飛彈，逼迫川普讓步，解除經濟制裁，然後再談廢核問題。

(中時電子報)