新竹市1000萬元補助冷氣機、電冰箱汰舊換新活動，截至昨天補助經費已核發近800萬，額度即將用罄，有需要的民眾可得加快腳步了。（陳育賢攝）

新竹市1000萬元補助冷氣機、電冰箱汰舊換新活動，截至昨天補助經費已核發近800萬，額度即將用罄，有需要的民眾可得加快腳步了。（陳育賢攝）

新竹市政府祭出1000萬元補助冷氣機、電冰箱汰舊換新，自4月8日起受理申請，因民眾參與踴躍，截至今天補助經費已核發近800萬，額度即將用罄，即日起將依申請案件順序公開抽選，有需要的民眾可得加快腳步了。

環保局表示，市府配合經濟部推動「縣市共推住商節電行動」，針對住宅擬定「109年度新竹市家電舊換新補助計畫」，把傳統耗費能源的冷氣與冰箱，汰換成為節能型，邀請民眾一起省荷包又可節能減碳愛地球，降低全市用電量。

局長江盛任表示，家電舊換新補助對象僅限住宅，申請者購買家電要選節能效率1或2級的冷氣機及電冰箱，家用冷氣機3瓩以上、冰箱300公升以上補助3000元，3瓩及300公升以下的冷氣及冰箱則依比例計算補助，每台最高補助上限為3000元，每1裝機地址最多可申請補助冷氣、冰箱合計5台，最高可補助1.5萬元。

第2是填寫補助申請表單要提供包括申請人身分證正反面影本、申請人金融機構存摺封面影本、電費單、購買發票、產品保證卡或發票顯示購買產品之產牌型號、廢機回收證明單等6項文件。

收件地點則有大潤發忠孝店、大潤發湳雅店、全國電子牛埔店等3大據點。

環保局特別提醒，節能家電補助只限「舊換新」且須購買節能1、2級電器，單純新購冷氣機或冰箱則無法補助。

另，冷氣機補助計算以「室外機」的「台數」及「額定冷氣能力」為核定補助金額，民眾欲購買符合此案「家電舊換新」補助的冷氣機及冰箱，可查詢經濟部節能標章全球資訊網站（http：／／www.energylabel.org.tw／purchasing／psearch／list.aspx）。

家電補助申請表單下載及申請案審核進度，可至新竹市全民節電網站（https：／／energy-smart.hccg.gov.tw／）查詢。

(中時 )