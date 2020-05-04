女星謝忻去年經歷與阿祥的車吻風波，重傷演藝事業後，謝欣在3月底宣布離開待了13年的舊東家百是傳播，重新出發的謝忻一舉一動備受矚目，不過今（4日）卻傳出，謝忻早已簽下新的經紀公司，活動價碼更大漲近6倍，對此，謝忻的經紀人也回應了。

謝忻日前先是被直擊在咖啡廳無酬打工，對此，謝忻則表示，她很喜歡咖啡館，所以她才會趁空閒時到咖啡館學習，謝忻也樂於在網上分享咖啡店的工作日常，不過謝忻今則被《時報周刊》傳出，她的活動價碼大漲近6倍。

對此，謝忻透過經紀人表示：「現在什麼時機？我們有工作就很感恩了，沒有漲過價，通告費與臉書直播的電商收費本就不同。」她透露目前有3個網路節目主持工作，正在與謝忻洽談，有好消息一定告訴大家。

經紀人強調，藝人對於商品推薦需負社會責任，並非只是收錢了事，「這一類的商業工作，把關會更嚴謹，這點我跟謝忻都有共識，也一直嚴格執行。」她指出謝忻的通告費與臉書直播的電商收費標準不同，「謝忻真的沒有漲過價。」

謝忻目前不只工作逐漸回穩，瘦下來的她也靠運動持續維持好身材，更積極學習潛水、泡咖啡，經常在臉書及IG曬出許多美照，分享自己的日常及興趣。

(中時電子報)