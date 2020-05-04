石敢當文創公仔除了贈送給藥師外，也準備150個給參與有獎徵答並答對的民眾抽獎。（李忠一攝）

藥局是民眾購買口罩的重要窗口，宜蘭市公所為感謝藥師們捍衛民眾健康，今天（4日）致贈150個象徵鎮煞、避邪「石敢當」文創公仔，明天起也開放民眾透過網路有獎徵答，市長江聰淵將贈送民眾150個石敢當公仔。

宜蘭市公所指出，台灣傳統的民間信仰相信石敢當能「止風、制煞、鎮邪、拍穢」，先民為對抗險惡的自然環境與瘴癘之氣，遂在路沖之處建置石敢當，市公所透過宜蘭縣藥師公會，致贈150個石敢當文創公仔給宜蘭的藥局與藥師公會會員。

宜蘭縣藥師公會理事長楊永安表示，這2個月來藥師都盡心盡力、完全合作，加上縣警察局等單位大力宣導，防疫期間也沒發生如外縣市般購買口罩的衝突，希望宜蘭縣能平安、防疫成功。市長江聰淵表示，宜蘭縣石敢當最多的地方就在宜蘭市東門里，希望贈送的石敢當文創公仔，能讓我們平安順興。

從5日起在江聰淵的臉書粉絲專頁，也會推出石敢當有獎徵答活動，提供150個石敢當供答對的民眾抽獎。

(中時 )