來自台北的蓓蒂媽媽今年獲頒為家扶基金會自強媽媽。（台北家扶提供／林良齊台北傳真）

來自台北的蓓蒂媽媽，因先生患有重度憂鬱症，生活無法自理、不就醫不服藥、足不出戶，家裡的經濟壓力全落在她身上，蓓蒂媽媽前年又遭診斷患有乳癌第三期，但為了孩子，她不放棄治療，經過8個多月的療程，她恢復至原有健康的6成，除了持續照顧家庭外，她也開始打零工希望盡快恢復原本的生活，今年獲頒為家扶基金會自強媽媽。

在蓓蒂媽媽安排手術前，她把後事交代給就讀大學的大兒子與親戚們，如果真的病情沒好轉，還有人可以協助照顧小兒子與先生，對於生死議題看得很開，認為一切順其自然，結束療程、經過醫生的評估之後，蓓蒂媽媽可以順利的重回職場，只是要特別注意千萬不要過勞，且要每月定期回診追蹤，持續3至5年，等身體真正完全好了，才可以放心。

蓓蒂媽媽說，在治療期間，因為完全沒有收入，常常都會擔心到睡不著，有時侯還是偷偷去打工，沒讓醫生知道；就讀國小的小兒子，不知道罹癌的嚴重性，以為媽媽只是生病而已，還是會吵著想出去玩；先生因為不就醫不服藥，無法自理生活也無法協助做家事，讓她相當苦惱，只好咬牙撐著，再累還是要撐起這個家。

蓓蒂媽媽表示，所幸過程中有家扶社工老師的陪伴，也在親戚、朋友的鼓勵下度過了這一年，過程雖然辛苦，身體常常痛到無法站立。現在她的病痊癒，也希望先生也可以好起來，一家人再回到以前的幸福快樂，平平安安、健健康康的生活著。

但近期受到疫情影響，原本從事餐飲、居家清潔的她工作少了許多，也因未投保勞保無法申請勞工紓困，家扶除了持續提供扶助金外，也請她申請衛福部「急難紓困」，希望能讓她度過難關。

台北家扶中心主任主任謝曉雯說，在社工服務家庭的過程中常常看見生命的韌性，今年疫情爆發影響許多家庭的收入，聽了蓓蒂媽媽戰勝病魔的歷程，相信家扶中心扶助的家庭一定也能順利度過難關，台北家扶中心亦持續提供專業且深入的服務，陪伴生活在大台北地區的經濟弱勢家庭。

(中時 )