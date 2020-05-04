友訊(2332)經營權之爭延燒到明泰(3380)，上週五閃電在董事會中提出臨時動議，撤換董事長李中旺，推舉佳世達法人，且佳世達也在同天將公開收購明泰，風暴越演越烈，李中旺委請律師已經提出假處分，主張明泰董事會決議有瑕疵，應該歸於無效。

根據李中旺說法指出，4月30日當天董事會，是採變更議程方式解任董事長，這很明顯是臨時動議，以快速朗讀的方式，提出解任董事長，不論用任何名稱包裝這個行為，都是極為簡便得投票方式，且不僅立刻解任董事長、解任執行長，更再選定新董事長，整個重明顯有瑕疵。

佳世達以每股30元公開收購明泰普通股、溢價率35%，李中旺認為，所謂的收購價格應該是有所依據，而非是用議價率來掩蓋更重要得事實，這樣的議價收購，該如何對佳世達股東交代，是否會影響到佳世達股東權益。

委任律師林正疆強調，依照法律規定，應該由董事會決定的事情、除非是重大事件，否則不能採用臨時動議，這也是明泰公司的重大規範，且推舉的新任董事長剛好又是佳世達的法人代表，佳世達又立刻宣布要收購明泰，落於收購方和被收購方是同一個，如何可以做到資訊透明，這明顯違背利害關係，可能還會有傷害公司利益的問題，對投資人的損害會很大。

明泰今日提出假處分，本次假處分依據，乃雙方對法律關係有爭執，必須和法院說明如果不把狀態定住，將會造成股東、公司嚴重損害，而其所指得狀態，即「李中旺仍是明泰董事長，新任黃董事長不得執行董事長職權」，狀況要回到尚未召開董事會之前，否則會有急迫危險，並引發重大股東損害。

(時報資訊)