前「Running Man」成員Gary(姜熙建)自2016年退出節目，事後宣布結婚並淡出演藝圈，時隔3年多才又回歸綜藝，帶著兒子姜好上《超人回來了》，父子倆有別於一般人的魅力，讓他人氣再度飆升，而最新一集節目中，Gary帶著兒子逛玩具店，沒想到小好對每個喜歡的玩具都say no，只接受一個小玩偶，事後2歲的他吐露原因，讓觀眾哭倒一片，覺得心疼又感動。

在最新一集《超人回來了》節目中，Gary帶著小好逛玩具店，他一進門就跟一般小朋友一樣開心，看到建築類玩具難掩喜歡地說：「要不要買這個呢？」，但又隨即要爸爸放回架上，Gary笑問兒子，是不是因為只能買一個，所以才放回去？之後小好走到模型車區，本以為他更喜歡這個，沒想到小好摸了摸竟問：「這個多少錢？」，得到答案要韓幣8萬(約台幣2200元)後，也沒買，又要爸爸放回架上。

之後小好挑了很多玩具，都看似很喜歡但總要爸爸放回去，玩了彈簧床笑開懷，但爸爸說要買給他，他就收起反應說不要，只接受一個不到500元的企鵝娃娃，反倒讓Gary有點失落，因為想給兒子買更好的東西，反倒被小好安慰，說這個娃娃有跟好朋友JamJam一起遊戲的回憶，還說自己「很滿足」，但這卻不是真正的原因。

在爸爸追問為何不挑貴的時，小好才大喊：「(爸爸)沒工作，因為新冠肺炎，哎呀！走了！沒工作不行買！」，把爸爸拖出店家，原來是父子倆在來店裡的路上，聽到大家都去工作，但Gary因為對疫情慎重而沒接工作，小好竟把這事放在心上，最後Gary拿出了買下的黏土玩具，小好才終於吐露真心，笑著說謝謝，表示自己其實很想要，讓觀眾看了直接噴淚，說小好真的很替爸爸想，是個善良又聰明的孩子，但以父母的角度來看，卻很心疼，畢竟「還是個孩子啊」。

(中時電子報)