鄭智瑜說，3月19日當天大伯鄭森煤在董事會中資遣他，當場收回其電腦、公用手機，甚至在配車上栓上鐵鍊。(鄭智瑜提供／吳建輝彰化傳真)

鄭智瑜說3月19日在董事會上，被董事長依勞動基準法第11條第5款「勞工對於所擔任之工作確不能勝任」之資遣，但事前並未通知。(鄭智瑜提供／吳建輝彰化傳真)

鄭智瑜說他發現公司財務漏洞，依董事身分要求查帳，卻被這樣對待，讓他相當難受。(吳建輝攝)

彰化鞋材廠台灣百和工業董事鄭智瑜今天出面控訴，大伯百和工業董事長鄭森煤與三叔百合興業董事長鄭國烟聯合逼退他，去年12月底無預警將他業務部專案副總職位，降為專員，只因他要求查帳，台灣百和工業發言人葉桂珠表示，對於鄭智瑜先生的相關指控目前都已經進入司法程序，就不再去詳細贅述，一切交由司法釐清還給公司清白。

鄭智瑜表示，去年擔任副總職位時，發現大伯與三叔利用職務之便，替其子女多次浮報差旅費，甚至向鄭森煤之子所擁有的程綜投資，購買要價800萬元的賓利做為代步車，還發現三叔兩名子女，去年與前年向公司申報差旅費，金額從40多萬暴漲到130萬，懷疑根本浮報帳務。認為公司帳務不清要求查帳，就逼迫他離開公司。

鄭智瑜認為，公司要資遣他必須透過正當程序，大伯卻在董事會上直接將他解職，還當場沒收其電腦、公用手機，甚至在配車上栓上鐵鍊，公司是爸爸與叔伯白手起家打造，父親過世後僅剩伯叔掌權，現在讓他覺得有種被伯叔聯手逐出家門的感覺。

對此台灣百和工業發言人葉桂珠表示，所有購車流程都按照公司規定，進行詢價比價議價的動作，也有向董事會把相關購車的流程做一個說明，絕非像鄭所講的這個樣子，再來就是差旅費的部分，公司都有相關單據可受公評，沒有問題。

鄭智瑜認為查帳就逼迫離職，葉桂珠則回應，鄭智瑜先生離職與查帳是兩回事，其工作狀況不如公司預期才是離職主因，不符合公司的要求才予與資遣，所有的過程都有通過董事會，可接受公評。

葉桂珠強調，她認為現在會有這麼多紛爭，是因為鄭智瑜與家族早有嫌隙，才會讓事情演變成這樣，對於鄭智瑜先生的相關指控目前都已經進入司法程序，就不再去詳細贅述，一切交由司法釐清還給公司清白。

(中時 )