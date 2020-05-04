英國《每日郵報》報導，過去一個月武漢病毒研究所陸續刪除研究人員防護不足的照片。

新冠肺炎全球大流行，各界劍指病毒源於武漢病毒研究所，英國媒體再批露，美國專家參訪實驗室後，批評所方嚴重缺乏受過適當訓練的人員，同時報導也指出，過去一個月來，研究所悄悄刪除了一系列科學家防護不足的照片。

英國《每日郵報》（Daily Mail）披露，過去一個月來，大陸武漢病毒研究所官網陸續系統性地刪除了一系列研究人員防護措施未達標準的照片，以及美國專家曾經來訪的相關描述。

Wuhan virus lab 'cover-up' https://t.co/B7Iq5VMCvI — Daily Mail Online (@MailOnline) May 3, 2020

根據報導，官網疑似刪除了2018年3月美國駐北京大使館科學技術專家史威哲（Rick Switzer）來訪的相關資料描述。文章指出，史威哲結束訪問返回北京後，從大使館回傳了一份訊息給美國國務院，內容警告武漢病毒研究所針對蝙蝠所做的實驗可能存在風險，「在和武漢病毒研究所實驗室的科學人員互動後，他們（外交人員）提到這個新實驗室嚴重缺乏訓練充足的技術人員及調查人員，好讓他們能安全地運作這間高級實驗室。」

除此之外，報導也指出，武漢病毒所刪除的照片包含研究人員進入洞穴，取樣蝙蝠身上冠狀病毒的畫面，值得注意的是，這些科學人員身上的防護設備相當簡單，根據報導公開的畫面，2張研究人員在野外抓取蝙蝠的照片顯示，科學家全身上下僅戴著手套，並沒有穿戴口罩、防護服等保護裝備，部分人員甚至沒有戴手套。

另一張研究人員在室內處理蝙蝠樣本的照片顯示，多數科學人員戴上口罩、手套進行工作，不過仍有人未戴口罩。

「曠野青春－隱形防線」紀錄片紀錄研究人員進入山洞採蝙蝠樣本的畫面。

值得注意的是，報導也引述「科普中國」拍攝的一段武漢市疾病預防控制中心研究人員田俊華進入山洞採集蝙蝠樣本的「曠野青春－隱形防線」紀錄片，影片中穿戴防護衣、手套、口罩的田俊華表示，研究人員很容易就會碰到蝙蝠的排泄物，排泄物會汙染所有東西，「所以這是一個高風險的地方，我感覺到恐懼，感染的恐懼。」不過田俊華也曾有防護不足的紀錄，2017年陸媒曾報導，田俊華在採集蝙蝠樣本時忘記穿戴防護設備，「蝙蝠的尿液就像雨滴一樣，從他的頭上滴下來…。」

(中時電子報)