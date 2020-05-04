潔哥懷孕20周心路歷程。(影／取自潔哥臉書)

鄉民女神「潔哥」去年和愛情長跑18年的男友「岳妹」結婚，上個月更宣布懷孕喜訊，已懷孕20周的她，近日分享孕期的心路歷程，透露

潔哥透露雖然她害喜不算嚴重，但也是讓她「吃盡苦頭」，因為脹氣的關係，讓她心情低落加厭食，吃5、6口就飽了，但很快就餓，1天至少吃6到8餐，另外，她孕前就有嚴重便祕，懷孕後更嚴重，糞便「都是顆粒狀」，導致她痔瘡加重，有時候上廁所還會噴出一堆血，本來還擔心是寶寶有狀況，後來發現是從「肛門」出來的，就鬆一口氣。

現在懷孕中期的她，脹氣更嚴重，晚上8、9點後，肚子會漲得比白天大一倍，本來以為是宮縮，看了2次後才確定是脹氣問題，除了身體的狀況外，心裡也因為荷爾蒙的變化，讓她常常覺得憂鬱，雖然平常她很樂觀，但懷孕後就會想很多，她就會趕快開電腦打電動，並呼籲有同樣狀況的孕婦，可以尋求醫師協助，不要憋著。

(中時電子報)