新冠疫情重挫全球經濟需求，連帶拖累油價、塑化行情，惟醫藥、清潔劑及食品等需求應用推進，德化工大廠2020年第一季營收年成長7％，達168億歐元，但因材料和化學品及「其它」業務領域的貢獻大幅降低，不計特殊項目的息稅前收益為16億歐元，年減6％。

巴斯夫認為，全球需求疲軟與產量下降造成的經濟後果將嚴重影響公司，特別是汽車行業的持續停產。新型冠狀病毒的疫情也將影響其他產業的客戶，預測第二季銷量將顯著下降，第三季和第四季將緩慢復甦。

由於宏觀經濟環境面臨艱巨挑戰，市場有很大不確定性，巴斯夫監事會成員決定從4月1日起至2020年底放棄20％固定薪酬。巴斯夫執行董事會成員將自願放棄2020年第二季20％固定薪水。

巴斯夫歐洲公司執行董事會主席薄睦樂博士表示，新型冠狀病毒顛覆了原來世界，終端消費者需求減少、停工停產及供應鏈中斷都造成負面影響，其中以交通運輸及汽車行業衝擊最大。

所幸，公司多元化的產品組合優勢，如醫藥、清潔劑及食品行業現階段出現需求成長的情況，營養與護理業務領域訂單成長便是印證；農業領域需求也未受到影響。

巴斯夫強調，即使在困難市場環境，我們下游業務領域仍有顯著提升。四個業務領域2020年第一季的不計特殊項目的息稅前收益成長13％，達16億歐元。表面處理技術及農業解決方案業務領域成長46％，表現最為搶眼。

其次，營養與護理業務領域不計特殊項目的息稅前收益成長14％；農業解決方案業務領域不計特殊專案的息稅前收益也年增9％。

巴斯夫全球約11.7萬多名員工，產品分屬化學品、材料、工業解決方案、表面處理技術、營養與護理、農業解決方案六大業務領域：2019年全球銷售額約590億歐元。

(工商 )