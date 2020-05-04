癌症對症下藥還不夠。台灣人壽4日宣布，推出市場上首張連結「癌症基因檢測」的外溢保單，保戶接受基因檢測後一年內接受癌症放射線治療、化學治療及標靶治療的任一項，保險金給付都加碼10％，強調基因檢測可讓癌症治療「對人對症下藥」。

台灣人壽亦強調，這張防癌定期險除了有基因檢測理賠加10％的市場首創特點，第二是保戶滿85歲前有涵蓋癌症初次罹患、門診、住院、手術、療養、治療、照護等15項給付，為業界給付項目最多的癌症險。

國人聞癌色變，癌症已蟬聯37年國人十大死因榜首，台壽引用國民健康署統計指出，台灣平均每4分鐘58秒就有1人罹癌，且每年新增約11萬名癌症患者，且據健保署統計，台灣2019年約有75萬7千多名癌症病患接受治療，相當於每6元健保預算就有1元用在癌症患者身上。

癌症治療方式，有放射線治療、化療及標靶藥物治療，費用以標靶藥物占比最高，但不是每一位癌症患者都適合標靶藥物的治療，隨著醫療科技發達，癌症基因檢測即成為精準醫療中使用標靶藥物的重要判斷依據。

過去醫學是談對症下藥，但在科學進步後，可透過基因檢測，針對不同的癌症病患，找出最適的治療方式，即對人、對症下藥。台壽推出的常康85防癌定期健康險，即是鼓勵罹癌保戶進行癌症基因檢測，找出最適合自己的醫療方式，再落實醫師指示，成功對抗癌症。

台壽表示，若保戶接受癌症基因檢測一年內，無論採取三大癌症治療方式中哪一種，保單給付金額都增加10％，如放射治療或化療是以日額來給付，日額1千元，在基因檢測一年內就會拉高成1,100元；標靶藥物是30倍日額，3萬元就會拉高到到3.3萬元。

保單在保戶確定罹癌後，即會有一筆初次罹癌保險金，初期是10倍日額、輕度是20倍、重度即60倍；另有重度癌症保險金120倍日額，最高給付5年，保單有豁免保費，即罹患重度癌 症後就免繳保費、保單繼續有效，還有住院日額、長期住院保險金、手術、門診等保險金。

(工商 )