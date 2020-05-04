新冠肺炎大流行，一度確診、從死裡逃生的英國首相強生（Boris Johnson），據說最快於下周將提出一項鬆綁「居家禁令（lockdown）」的「綜合計劃」。

英國目前確診病例達18.7萬人，死亡28446人，首相強生對外表示，在確診新冠肺炎後，他的病情急速惡化，被送進倫敦聖托馬斯醫院的隔離加護病房住了3天，當時醫師替他緊急插管輸入氧氣幫助他呼吸，同時醫師們也在煩惱，萬一不幸救不回來，該如何對外說明首相死亡一事。強生說，他非常感謝醫療團隊們救了他的生命。

在最新一次的英國疫情簡報會上，內閣秘書邁克爾•戈夫（Michael Gove）表示，首相強生將在下周將提出放寬英國「居家禁令（lockdown）」的「綜合計劃」，包括人們如何錯開工時、更安全地工作，安全的出差旅行，孩子們如何安全的回去上課，而又不引起新一波感染的計劃。

他強調，這項鬆綁只有在疫情和緩，確診人數、死亡人數降低，國民健保署已經制定好相關措施預防新一波感染的條件下才會施行。

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(中時電子報)