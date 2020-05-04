市議員李天生建議撤回雕像，究竟是雕像、還是神像？（陳世宗攝）

大安港媽祖文化園區「有基座沒有雕像」問題，市府行文議會請求同意編列預算興建媽祖雕像，市議員李天生、朱元宏4日批評，議會曾經決議不得編列預算辦理，另改由民間募款興建，同時市府只是來函，並非預算案或議案，程序不符，將會引發宗教爭議，違反宗教平等及宗教中立原則，要求退回。

大安港媽祖文化園區興建雕像一事，長期拖延未解，經地方民眾陳情期能儘速興建媽祖神像，市府行文議會請求編列經費興建媽祖雕像；4日在議會定期會一讀會時，市議員李天生指出，市府只是來函請求，既非預算案，也不是提案，根本不符程序。

李天生指出，市議會曾經決議不得動用公務預算興建媽祖雕像，要求採用民間募款進行，同時到底是興建神像還是雕像，將引發宗教爭議，因此要求退回。

超黨派市議員朱元宏批評說，動用公款為特定對象服務，違反宗教平等及宗教中立，不符憲法比例原則，陷盧市長於不義，本案應以文化及公共藝術角度思考定位，讓園區提升為國際級，成為海線地區的觀光亮點。

朱元宏認為，大安港媽祖文化園區更名為「大安國際藝文休閒娛樂生態園區」，將媽祖文化、來台宣教士事蹟、平埔族文物及民國百年史事蹟納入，同時另闢具在生態內涵的大安水蓑衣生態特區，以符合憲法宗教平等及中立性原則，兼顧海線藍帶文化觀光的經濟需求，共創城市多贏的局面。

(中時 )