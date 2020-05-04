專業相機評測機構 DxOMark 稍早之前公布了三星 Galaxy Z Flip 的相機評測分數。這一款手機並非是市場上第一款量產且可購買得到的可折疊螢幕手機(foldable phone)，但卻是 DxOMark 第一款公布相機分數的機種，因此格外受到矚目。

DxOMark 公布三星 Galaxy Z Flip 主相機在靜態攝影、錄影項目上的評分。(摘自DxOMark)

根據 DxOMark 公布的資訊，三星 Galaxy Z Flip 的主相機總分 105 分，排在當前手機相機排行榜的第 27 名，分數些微落後蘋果 iPhone XS Max(106分)、華為 P20 Pro(109分)以及 iPhone 11(109分)等機種。DxOMark 並未公布 Galaxy Z Flip 的前(自拍)鏡頭分數。細分來看，Galaxy Z Flip 則是在靜態攝影取得 109 分、動態錄影取得 96 分。主要的靜態攝影缺點在於部分場景下所拍攝出的照片細節略為不足、自動對焦比較慢，不過動態範圍很寬廣、照片色調、白平衡在多數情況下都掌握得很好；錄影時缺點則是在低光源下表現不夠好，噪點過多，且動態範圍很小，不過在錄影時的對焦表現以及色調都很不錯。

當然，三星 Galaxy Z Flip 的絕對賣點不只是在相機，而是在於它是一款採用嶄新翻蓋式設計的可摺疊螢幕手機。在拍照上，因Galaxy Z Flip螢幕摺疊的方式與前一款 Galaxy Fold 不同，衍生出可以將手機螢幕折疊為 90 度，置放在桌面上來自拍；以及可以在摺疊狀態下快速啟動相機(搭配手機外蓋快捷視窗使用)等方法。此外，Galaxy Z Flip 因為螢幕可折疊的特性，在特定的不同 App 之使用方法也跟一般智慧型手機不同；最後，可以摺疊攜帶也是一大特色。

在公布 Galaxy Z Flip 主相機評分之後，DxOMark 稍早前公布，為回應使用者需求，本周(5/4-5/8)將會陸續公布 5 款智慧型手機的自拍相機(前相機)分數，讓關心手機自拍表現的消費者，都可有更完整的參考依據。即將公布自拍相機分數的手機則是：蘋果 iPhone 11、三星 Galaxy S20 Ultra、榮耀 V30 Pro、三星 Galaxy A71，此外還有一款手機型號尚未公布，留給消費者無限想像的空間。

(科技)