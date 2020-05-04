台中警方統計外送員車禍肇事原因，其中未讓車居冠占37％。（台中市第五分局提供／張妍溱台中傳真）

防疫期間「宅經濟」興起，近期外送平台夯；根據台中市警方統計，外送員趕時間、搶快發生車禍頻率高，為確保外送員行車安全，第五分局設計外送員的專屬「安全地圖」，將外送員車禍熱點上傳網頁，方便外送員查詢，呼籲外送員拚經濟同時注意用路安全。

警方統計外送員車禍肇事原因，包括，未讓車居冠占37％、未保安全距離22％、變換車道不當、超車為9％；台中市第五分局長郭士傑表示，外送員為趕時間內送達，有搶快未讓車及未保持安全距離等情形，基於安全考量，專製轄區外送員的「安全地圖」，將圖資上傳Google地圖網頁。

台中市第五分局指出，新冠肺炎疫情期間，投入外送行業的人數日趨增多，有些外送員騎車低頭滑手機、鑽車縫形成交通亂象，導致車禍事故頻傳；警方設計外送員的專屬「安全地圖」，將圖資上傳網頁，利於外送員查詢，標示車禍熱點，達到消費者、外送員、社會經濟「3贏」局面。

「台中防疫＋1、車禍–1」，郭士傑表示，抗疫不是醫療人員要盡心力，身為第一線的警察，同樣配合政府政策執行防疫相關工作，設計外送員「安全地圖」及「外送員常遇交通事故肇事類型」等，降低外送行業車禍發生率，維護交通安全。

(中時 )