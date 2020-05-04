李沐演出《誰是被害者》受矚目。（Netflix提供）

張孝全、李沐在《誰是被害者》父女對戲。（Netflix提供）

李沐演出《誰是被害者》受矚目。（Netflix提供）

由張孝全、許瑋甯、王識賢主演的Netflix華語獨家影集《誰是被害者》，4月30日一開播便攻佔Netflix 排行榜台灣第一名、香港第四名，戲劇熱潮席捲亞太！飾演有亞斯伯格特質的張孝全演技大爆發，與演藝圈新星李沐之間的父女之情令人動容。張孝全飾演的鑑識人員方毅任，為追查女兒江曉孟（李沐飾）的下落，拼命尋找各種可能，他透露，一開始看到劇本時，對於有一個10幾歲的女兒角色設定，並不抗拒，反而認真思考要怎麼讓自己更貼近角色。

最扣人心弦的是，一場張孝全與李沐父女倆在懸崖邊睽違十多年再次相見的戲份，張孝全面對著即將跳下懸崖的李沐，他在竭盡所能，想緩和女兒的情緒。張孝全透露角色心境，是打從女兒出生開始，一直願意會她做任何事，「若女兒跳下去，我一定也會跳下去救她，因為這是當下能為女兒做的唯一一件事！」劇中，他熟記女兒每一個成長重要時刻及細節，即便像隱匿證物這類違背專業原則的事，「只要為了女兒，他都會做。」

張孝全分析，方毅任雖覺得女兒身上有他的DNA，但在這段婚姻、家庭關係裡，他感到無力，因為有亞斯伯格特質的他，無法用常人方式表達自己的情緒，也無法解決太太與孩子的情緒，所以是受挫的，長期下來更退縮，直到女兒因他而受傷，他選擇離開家庭，認為「或許可以讓自己的太太、小孩遠離危險」，完美演繹這段過程的張孝全坦言：「這是件讓人心酸的事。」

李沐則透露，自己非常懼高，拍攝跳崖戲時，紮紮實實地在懸崖上站了一整天，覺得很恐怖，到了跟張孝全拍對手戲時，彷彿感覺此時此刻就是人生最後盡頭了，一切問題將要解決，好像沒有牽掛，「與孝全哥對戲都處於在猛哭的狀態，身體由內而外感受到痛苦的感覺，在化妝間時眼淚就不自覺地流。尤其要在爸爸面前展現自己的無情，不展現最軟弱的部分，要很堅強，可是我辦不到，哭得一塌糊塗。」

有趣的是，談到對張孝全的印象，李沐展現年輕直率個性，認為他很像「史萊姆」，她解釋，「史萊姆介於固體與液體之間，可以放在各式各樣的形狀裡，很有延展力、柔軟但也很有彈性。」藉此形容張孝全演技出神入化，是很有「魔力」的一個人。

而與前輩對戲，心中難免緊張，李沐坦言在尊敬的前輩面前，想要表現得聰明，但又擔心自己出錯，或是不夠好，「拍攝第一天，雖然沒與孝全哥與瑋甯姐對到戲，但他們化完妝後，都很主動跟我打招呼。」被崇拜的前輩關心，讓她覺得很溫暖。」Netflix華語獨家影集《誰是被害者》全劇八集已全球獨家上架。

(中時 )