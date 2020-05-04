有關北韓領導人金正恩健康狀況情報，國安局長邱國正和國民黨之委洪孟楷今天在立法院互槓，洪說一個國家情報機關去說另一個國家元首的健康並不適合。邱說，這是有立委公然問，所以他答，以後他會檢討，不會公開說，私下再回覆立委。不過，洪才剛問完，就問說，外界有人說金正恩露面影片是假的？還有立委在臉書說這是金正恩替身，邱國正隨即回以你要我私下報告，我就私下再報告，洪也不高興，再問邱，公開說另一個國家元首的健康好嗎，兩人在質詢時間結束後，還互相瞪著對方良久，都在火氣上。

邱國正說他答詢時太直接了當，這個他會檢討，以後不會這樣，但他強調，不是他公然說，而是立委公然問，面對立委的問題，他總要給個答案，所以他以有恙、微恙應對，並沒有錯，但他會檢討回應方式。

國安局長邱國正在立法院被問到人金正恩健康情況情報是否有誤，邱國正說，情報不是是非題，而是判斷題，國安局有在掌握。

(中時 )