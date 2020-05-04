IC測試廠欣銓（3264）受惠訂單需求暢旺，2020年首季淡季營運有撐，稅後淨利3.21億元，季增1.25％、年增達76.99％，改寫同期次高，每股盈餘（EPS）0.68元。今（4）日股價開高穩揚、領漲封測族群，終場上漲3.8％、收於27.35元，登近2月波段高點。

欣銓2020年首季合併營收20.78億元，僅季減2.93％、年增17.19％，改寫同期新高。毛利率31.22％、營益率19.53％，低於去年第四季34.63％、22.91％，仍優於去年同期24.84％、13％，雙創近5年同期高點。

在營收及本業獲利能力持穩高檔，配合業外收益挹注下，欣銓2020年首季稅後淨利3.21億元，季增1.25％、年增達76.99％，為僅次於2010年的同期次高。每股盈餘（EPS）0.68元，優於去年第四季0.67元及同期0.39元，為近10年同期高點。

欣銓去年首季營運受中美貿易戰影響落底，隨後逐步回升至第三季，第四季則按往年軌跡略為降溫，今年首季營運維持高檔，狀況優於往年同期。公司先前法說時表示，新冠肺炎對上半年展業影響不大，但對消費端需求影響仍待觀察。

欣銓因應市場與業務發展需求，去年6月動土興建總部鼎興廠二期建設。欣銓發言人顧尚偉先前法說時表示，目前廠房工程進度如期順利進行，預計年底取得相關認證、2021年首季進入量產。

據投資台灣事務所指出，欣銓將投入逾62億元擴建廠房、購置機器設備，並招聘80名優秀的半導體及人工智慧（AI）自動化人才，陸續針對現有廠房進行產線擴充升級，建構晶圓及成品測試自動化與智慧化，以完備價值鏈深度及測試技術廣度，掌握轉單效益契機。

(時報資訊)