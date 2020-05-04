友訊(2332)經營權之爭延燒到明泰(3380)，上週五閃電在董事會中提出臨時動議，撤換董事長李中旺，推舉佳世達法人，且佳世達也在同天將公開收購明泰，風暴越演越烈，李中旺委請律師已經提出假處分，主張明泰董事會決議有瑕疵，應該歸於無效，李中旺今日直言，佳世達若是想要介入明泰的經營，只要對明泰好，都是可以談的，但卻用如此粗暴方式，不符合程序，他也質問，「一直尊敬的李焜耀學長，佳世達用這種粗暴的方式解任我，知情嗎? 」

李中旺指出，4月30日當天董事會，是採變更議程方式解任董事長，這很明顯是臨時動議，以快速朗讀的方式，提出解任董事長，不論用任何名稱包裝這個行為，都是極為簡便得投票方式，且不僅立刻解任董事長、解任執行長，更再選定新董事長，整個明顯有瑕疵。

明泰在2018年，由李中旺主導，引進佳世達認購私募股，成為明泰最大股東，李中旺強調，明泰本來就是在友訊經營權之外，本身也從來沒有想要介入，一直非常尊敬「李焜耀學長」，私募案確認前，還特別去見了李焜耀和施振榮，兩位都非常贊成當時的合作，就是希望雙方可以各自發揮代工、品牌優勢，在5G時代大顯身手，但他今直言，「明泰、佳世達的深度聯盟到現在還沒發生」，並質問，「一直尊敬的李焜耀學長，用這種解粗暴的方式解任我，他知情嗎?」、「這樣的公司治理，他也同意嗎?」，李焜耀現任佳世達榮譽董事長。

李中旺2011年時任友訊董事長，遭到解職，如今明泰董事長位置又被閃電拔掉，他也自我解嘲，「有誰會被同一個人解職兩次，假加設後續再有第三次，恐會列入世界金氏紀錄，自己只有在面對網通技術時不笨」!

李中旺強調，佳世達若是想要介入明泰的經營，都是可以談的，但卻用如此粗暴方式，損害公司、股東權益，確實違背商業倫理、程序。

友訊明(5)日的董事會也將提出最新董事改選候選人名單，剔除友訊董事會中李中旺、馮忠鵬與鍾祥鳳等改革派，據悉，最新的九名董事，包含三名獨董，候選人名單全數由公司派勢力掌握。

(時報資訊)