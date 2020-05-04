日本經濟再生大臣西村康稔（Yasutoshi Nishimura）周一在議會表示，日本政府周一稍晚將尋求全國緊急事態宣言延長至5月31日。

日本政府發布的緊急事態宣言原訂於本周三（56）屆滿，也就是日本黃金周長假的最後一天。

此前NHK報導，日本首相安倍晉三周一料將宣布國家緊急事態宣言延長至5月底。安倍周一稍晚將召開記者會，將解釋延長緊急事態宣言的原因。

(時報資訊)