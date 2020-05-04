《國際社會》日本經濟部長：政府今尋求延長緊急事態至月底 14:152020/05/04 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本經濟再生大臣西村康稔（Yasutoshi Nishimura）周一在議會表示，日本政府周一稍晚將尋求全國緊急事態宣言延長至5月31日。 日本政府發布的緊急事態宣言原訂於本周三（56）屆滿，也就是日本黃金周長假的最後一天。 此前NHK報導，日本首相安倍晉三周一料將宣布國家緊急事態宣言延長至5月底。安倍周一稍晚將召開記者會，將解釋延長緊急事態宣言的原因。 (時報資訊) #全國 #延長 #緊急事態宣言 #尋求 #稍晚 也許您會感興趣 推薦閱讀 報稅要注意！玉山銀行提醒四大新制及注意事項 14:052020/04/30 財經 安倍： 要有打持久戰的覺悟 18:482020/04/30 國際 因應疫情 延長申報至6月底 財長籲民眾分流報稅 04:102020/05/02 財經要聞 報稅首日逾16萬件 延長1個月 04:102020/05/02 社會新聞 疫情當頭拚獲利 零件協力廠 降價至少一成 04:102020/05/03 財經要聞 疫情衝擊需求 4月出口動能下滑 04:102020/05/03 財經要聞 日延長緊急事態 但放寬34縣限制 23:122020/05/03 國際 日本嚴謹防疫蔓延 安倍晉三：緊急事態延長至月底 11:312020/05/04 兩岸 延長線插孔積髒汙 短路引火災屋主被訴 11:402020/05/04 社會 《國際經濟》日本緊急事態宣言 安倍料將宣布延長至5月底 11:462020/05/04 財經 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 蘋果不玩了！台積電7奈米遭搶光 大客戶換人 - 財經 美股又崩了…台股明天殺多少？專家洩密 - 財經 台股明天開盤不妙 空手散戶機會來了？ - 財經 川普一句話釀災！ 再恐嚇「最終懲罰」就是對陸關稅制裁 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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