漂流木不能亂撿拾，43歲張姓男子開車到和平區大安溪河床，發現多塊漂流木，他撿拾紅檜2塊、肖楠4塊及雜木1塊，總重近200公斤，全搬上車滿載而歸。途中，在和平區東崎路被警攔檢查獲。台中地院依侵占罪判他罰金1萬元，仍可上訴。

判決書指出，張男在2019年9月12日開車到和平區士林大壩下游大安溪河床9公里處，發現有紅檜、肖楠等多塊漂流木，他喜出望外將這批漂流木搬上車，包括紅檜2塊，重量共約20公斤；香杉3塊，總重約97公斤；台灣肖楠4塊，總重約41公斤；雜木1塊重量34公斤。

張男隔天晚間開車返家，途經平和區東崎路1段的白布帆橋頭，被警攔檢盤查查獲，經漂流木管領單位林務局新竹林管處控告竊盜罪，經估這批漂流木總價值約8萬多元，張男坦承撿拾扣案漂流木。

法官追查，認為竊盜罪是指以竊取他人所持有或管領力之物，而所查扣贓木均有岩石衝撞痕跡，並有河砂鑲嵌，研判是大安溪上游國有林地的林木，因豪雨被沖離，言河川漂流滯留於河床，已脫離新竹林管處管領力範圍的國有林區，而認定張男為不法所有而在該處取走贓木，應屬侵占漂流木罪。

(中時 )