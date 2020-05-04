台中市府勞工局今年持續與市議會議長張清照服務處、清水合作農場及台中監理所合作，於沙鹿區勞工服務中心每月第四周星期三上午9時至12時，舉辦機車實地測驗及筆試測驗服務，暑假更增加2場次，該便民措施每年嘉惠上千民眾，實地考照讓海線居民在熟悉場地測試，降低因環境陌生引起緊張感，提升考照通過率。

勞工局長吳威志表示，提供戶外廣場做為民眾機車考照練習場地，實地考照讓海線居民在熟悉的場地進行測試，降低因環境陌生引起的緊張感，提升考照通過率，有需求民眾，可於每周一至周五上午8時至下午5時，於沙鹿區勞工服務中心後方戶外廣場進行機車考照練習。

為增加居住偏遠地區、缺乏大眾交通運輸工具，無法順利往返就業場所的身心障礙民眾就業機會，勞工局推出「身心障礙者汽機車駕駛訓練考照補助計畫」，每人最高可補助駕駛訓練學費4000元及汽機車駕駛考照規費，讓身障者考取駕照後行動更自主，跨區選擇更多元職缺。

有需要的身障朋友可向勞工局申請補助，居住海線地區的身障朋友，也能使用沙鹿區勞工服務中心的機車考照場地練習。

(中時 )