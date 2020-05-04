【台北股市】跌271.66點 14:482020/05/04 中時 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台股五一連假休市，美股兩日跌勢累積900點，4日難逃補跌壓力，開盤重挫逾300點，收盤跌271.66點，為10720.48點，跌幅2.47％，成交金額新台幣1896.23億元。交易期間，投資人紛紛抱頭深思下一步該怎麼走。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股五一連假休市，美股兩日跌勢累積900點，4日難逃補跌壓力，開盤重挫逾300點，收盤跌271.66點，為10720.48點，跌幅2.47％，成交金額新台幣1896.23億元。交易期間，投資人紛紛抱頭深思下一步該怎麼走。（鄧博仁攝） (中時 ) #金額 #跌幅 #成交金額 #成交 #新台幣 也許您會感興趣 推薦閱讀 零確診激勵 新台幣再現2字頭 04:102020/04/30 財經焦點 股匯狂飆 台股逼近年線 新台幣升1.31角 09:412020/04/30 財經 《金融》股匯齊攻 再戰萬一關 12:332020/04/30 財經 股匯手牽手狂飆 新台幣衝近二年新高價 17:332020/04/30 財經 重回貿戰前 新台幣飆2年新高 04:102020/05/01 財經焦點 台灣防疫成效佳 壽險業首季匯兌成本比往年省 17:072020/05/01 財經 壽險Q1匯兌成本 4年同期最省 04:102020/05/02 財經要聞 新台幣超強 前四月升值逾1％ 04:102020/05/02 財經要聞 《匯市》關注歐洲解封指標 新台幣匯價守住「2」字頭 10:002020/05/04 財經 5G需求升矽格Q1小賺 每股稅後盈餘0.80元 10:412020/05/04 財經 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 即時 挑起貿易戰火！川普殺招火力全開 逼全球供應鏈撤陸 - 財經 美股又崩了…台股明天殺多少？專家洩密 - 財經 川普一句話釀災！ 再恐嚇「最終懲罰」就是對陸關稅制裁 - 財經 蘋果不玩了！台積電7奈米遭搶光 大客戶換人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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