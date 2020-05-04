台股五一連假休市，美股兩日跌勢累積900點，4日難逃補跌壓力，開盤重挫逾300點，收盤跌271.66點，為10720.48點，跌幅2.47％，成交金額新台幣1896.23億元。交易期間，投資人紛紛抱頭深思下一步該怎麼走。（鄧博仁攝）

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