繼昨（3）日晚間新增4例確診，衛福部長陳時中今（4）日公布，國內再新增1例境外移入COVID-19（新冠肺炎）病例，為案437，是一名30多歲女性，1月30日至美國就學，4月9日入境時無症狀，居家檢疫期間因同班機旅客確診（案383），於4月11日改列為居家隔離對象。陳時中說，國內累計437人確診，334人解除隔離。

指揮中心表示，案437居家隔離期間僅在4月15日出現流鼻水症狀，認為是過敏而未通報，個案4月24日隔離期滿後，於4月27日主動聯繫衛生單位表示有流鼻水、鼻塞症狀，由衛生單位安排就醫採檢，因檢驗結果呈現弱陽性，於4月30日收治於負壓隔離病房，為求慎重，分別於4月30日、5月1日及2日採檢送驗，於今日確診；個案目前無症狀，住院隔離中。

指揮中心進一步指出，4月20日及21日定點返台專案航班共460名湖北返台民眾，截至目前2人就醫治療中、2人陪同就醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。有關敦睦艦隊（磐石艦）群聚事件之接觸者均已監測期滿解除隔離，未發現陽性個案。陳時中說，目前可歸納出敦睦艦隊的群聚事件，對國內社會的影響「非常、非常小」。

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