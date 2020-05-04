敦睦艦隊「磐石艦」多名官兵感染新冠肺炎，國防部聲稱軍艦檢疫規範，是依據漁業署的遠洋漁船規定，在海上無接觸史30天即可。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，遠陽漁船國際商船上週邀集航港局，就現行制度做階段性檢討，大家要求航港局和漁業署就30天落實狀況，這段時間這些船長都有落實，但希望未來制度可以更健全，讓邊境管理更踏實，決定把三十天的制度取消，回到無論是否從哪個港口，進到台灣領域下船入境，就必須居家檢疫十四天。

陳宗彥表示，如果可以在船上隔離，要求一人一室的規定，不足的部分，船東就必須要去找防疫旅館，讓船員可以居家」檢疫部分，若不下船，繼續在船上，要出境去工作，就在船上不下船，整備好後就可以離港出港繼續工作。

陳時中說，外出相關接觸情況沒辦法完全掌控所以才會有相關規定跟國防部也會來談，國防部境外相關活動掌握比漁船清楚很多，目前沒有這樣的改變。

(中時 )