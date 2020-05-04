國民黨議員陳麗娜、宋立彬、李眉蓁開直播披露，民進黨遞出的召開臨時會連署書中，有3名議員的名字竟是浮貼上去的。（翻攝自陳麗娜臉書）

高雄市議會在民進黨團主導下，連署召開臨時會防疫專案報告，市長韓國瑜4日上午進議會備詢，但國民黨議員陳麗娜、宋立彬、李眉蓁開直播披露，民進黨遞出的召開臨時會連署書中，有3名議員的名字竟是浮貼上去的，痛批「在嚴肅議會殿堂還像小孩子一樣偽造簽名」，即使扣除3位未親自簽名的議員，連署人數仍達標，但此事涉及偽造文書，呼籲民進黨應對市民交代清楚。

高市議員陳麗娜、宋立彬、李眉蓁4日臉書開直播，出示召開此次議會臨時會的連署書影印本，陳麗娜指出，28人連署中，民進黨議員黃明太、李喬如、鄭光峰的名字卻有明顯框框，正本更直接看出這3人的名字根本是從別處剪下貼上的，「議會規定各項文書需要議員親自簽名，浮貼簽名到底什麼情形？」

宋立彬痛批，這是程序上的嚴重問題，議員本人簽名才合法、才具效力，但民進黨團都無法遵守提議連署的法規，如何要求人民守法？他強調，這不是連署數有沒有達標的問題，而是堂堂大黨團，本身行為卻不公開，甚至可能涉及偽造文書，即使事後有補簽，程序上的效益也難以讓人接受。

「民進黨一向如此，自己做的事情都對，別人都是錯的！」李眉蓁則說，議會如此嚴肅的殿堂，竟做出偽造簽名、像小孩子的行為，她覺得非常可笑，要市民未來如何教小孩，而且連臨時會連署書都可以偽造簽名，「合理懷疑，罷韓連署書簽名是不是也可以這樣？」

陳麗娜強調，再過10天左右，議會就要召開定期大會，民進黨團堅持此時加開臨時會，明顯藉著防疫專案報告名義來炒作罷韓熱度，包括罷韓團體送垃圾袋、送口罩，這些可能違反選罷法的行為至今都沒糾正，民進黨議員為了衝高連署人數，連簽名都用剪貼的，議事廳裡帶頭違法，民進黨團應嚴肅向社會交代。

高市議會祕書長黃錦平表示，依規定議員需要親自簽名，但連署書中黃明太、李喬如、鄭光峰3位議員的名字確實是剪貼的，日前程序委員會中，民進黨的代表還主動提出來詢問，當時詢問法規室後，確認剪貼簽名不合規定，但由於臨時會連署書屬於形式審查，且即使扣除3名議員，也有25人連署，已超過1／3門檻，因此不影響召開臨時會效力。

民進黨團總召韓賜村回應強調，這3名議員因為路途遙遠，趕不及至議會簽名，當時口頭授權黨團用他們之前簽過的名字剪下貼上連署書，雖有瑕疵，但仍超過1／3連署門檻，3名議員事後也有去補簽，因此不算違法。

(中時 )