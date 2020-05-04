受制外資再度針對蘋概供應鏈三王，包括權王台積電、股王大立光與組裝王鴻海等大肆調節，使台股短線獲利回吐，與高檔亟思解套的賣壓大舉出籠，呈現多殺多窘境。不過，盤中防疫概念的生醫、口罩、清潔用品，與首季財報亮麗或基本面具轉機如PCB等中小型股仍活蹦亂跳，顯示市場對台股後市並未過分悲觀，在低檔等著買便宜貨者仍大有人在。

今權值股力守榮面者，僅台灣大，餘台積電、鴻海、大立光、聯電、國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、第一金、台塑四寶、中鋼、日月光投控、南亞科、廣達、仁寶、長榮航、華航、中華電、台達電、和碩、聯發科、遠東新、統一、台泥及亞泥等都臉色鐵青，係大盤欲振乏力主因，但加權股價指數仍穩守季線之上整理，顯示短期底部區可望逐漸向上墊高。

唯盤勢開低殺低，迄終場的加權指數仍大跌271.66點，報10720.48點，跌幅2.47%，成交1896.23億元。店頭市場方面，同樣開低，卻受惠生技族群逆勢大漲，使幅明顯收歛，指數收盤僅下挫0.46%，報137.06點，成交447.53億元。

亞股方面，除日本與大陸深滬等市場未開盤外，餘南韓、香港恆生指數、新加坡、菲律賓、越南、馬來西亞、印尼與印度等股市都臉色不佳，尤其港股因美國總統川普擬對大陸再祭出關稅懲罰舉措，而一度大跌逾千點，呈現慘烈的多殺多窘境。

美股期貨盤方面，包括道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，目前都延續上周五以來的弱勢整理格局，分別暫報下挫1.04%、0.97%、0.96%及1.71%。

新台幣兌美元匯價方面，早盤甫開市即大貶1.8角，報29.96元，盤中一度貶值至1.73角，為29.975元；不迄午盤的貶幅明顯收歛，僅下挫2.1分，暫報29.823元，只是午後再度向下探底，目前暫報29.855元，顯示新台幣仍屬弱勢架構，只是從檯面上的上下大震盪後，隱然展現抗貶韌性觀察，似顯示外資即便在台股調節，卻並未大舉匯出，尚在場外觀望，係台股短期未過分看淡遠因。

業內人士指出，美國即將在年底舉行總統大選，為轉移防疫一團亂現象，將使白宮亟欲對大陸施行部分制裁舉措，使未來大陸與美國的政治口水，又將對美股為首的全球股市造成負面影響，使台股短線反彈走勢，仍需步步為營。

近期操作宜在高檔與低檔間善設停利點與停損點，以迴避無法預測的川普黑天鵝數風險。大盤區間游走的整理架構，在國家隊持續護航作後盾下，預期短期的上檔關卡暫看年線與萬一是短頭，低檔則以季線至月線間，為波段買點佳機。

(工商 )