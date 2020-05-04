華碩今(4)日宣布全球首款搭載智慧充電燈效的行動電源ASUS ZenPower 10000 Quick Charge 3.0推出新色—「星空藍」及「晨霧粉」。

華碩2019年10月首推ZenPower 10000「炫光黑」，上市後助攻華碩快充行動電源機種較去年同期(Q1)成長4成！今再推內斂奢華的「星空藍」及現正當紅的「晨霧粉」，消費者可於全台華碩行動通訊專賣店、各大電商平台(ASUS Store 華碩官方購物網、momo購物網、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮購物)選購。

透過燈效變化即可輕鬆辨識快速充電或標準充電模式的ZenPower 10000，以符合人體工學設計的輕薄外型(輕185克、薄14.4mm)、10000mAh大電量，加上配備兩個USB-A輸出，可同時為兩台裝置充電，其中包含一個支援Qualcomm Quick Charge 3.0快充的USB-A輸出，手機充電30分鐘即可恢復70%電量，快速且節能，深受消費者喜愛。為歡慶母親節，5月4日至5月31日，於全台華碩行動通訊專賣店購買ZenPower指定機種，包含：ZenPower 10000 (QC3.0) / ZenPower 10050C (QC3.0) / ZenPower Pro (PD)，即可享有客製化雷雕服務一次。

(科技)