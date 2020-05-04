新竹市環保局推動河川整治改善有成，陽光國小的小小河川巡守隊也功不可沒。（陳育賢攝）

新竹市環保局推動河川整治改善有成，大批水鳥嬌客重現客雅溪出海口，近日獲環保署2019年「全國河川汙染整治考核」全國分區第3組特優的肯定，這已是新竹市連續15年得獎，共計獲8次特優、7次優等，相當難得。

市府指出，河川汙染整治考核全國分區第3組計有基隆市、花蓮縣、台東縣、嘉義市、澎湖縣、金門縣、連江縣及新竹市等8個縣市，竹市積極規畫河川汙染整治策略與目標，從「清河淨水」出發，透過汙染源稽查管制、水質改善工程操作與維護、推動水環境巡守隊、建設汙水下水道系統等面向，成果獲環保署肯定。

其中，貫穿竹市的重要溪流「客雅溪」在市府持續努力下，水質已大幅改善，其中氨氮每日削減量為3100公斤，水質改善情形成功吸引原本只在出海口棲息的水鳥，重新回到客雅溪中上游沿岸。

另加上落實自主管理措施，於客雅溪、三姓溪兩條河流及其支流，採廢（汙）水排放總量管制方式，嚴格管制放流水重金屬排放濃度，達到改善流域水質效果。

環保局表示，河川能夠整治成功，日夜守護水環境的巡守隊是功不可沒，包括陽光國小學生們在內的巡守隊員們，2019年巡守時數高達1萬1691小時、髒亂點通報84件次、清理河川河岸面垃圾達7289公斤、水質監測206次。

此外，為守護優質清水空間與潔淨水質，環保局戮力持續維護操作5處水質淨化處理設施，包含南門溪礫間接觸處理設施、柯子湖與溪浦子2處人工溼地、客雅溪流域2處汙水截流站，每日可處理汙水量達5萬100公噸，相當於16萬7000人每日所產出的生活汙水量。

(中時 )