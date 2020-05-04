台北市長柯文哲日前指出，政治人物越來越追求零確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今拒絕對號入座，表示「柯市長不是講我，因為還有很多人這樣講。」

陳時中說，現在追求先把個人防線建立起來，希望可以切斷相關傳播鍊，第二把醫療量能準備好，第三積極尋求國際合作包含新藥和疫苗找出更有效的方式，「我沒有追求零確診，柯市長不是講我，因為還有很多人這樣講。」

(中時 )