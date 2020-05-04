柯P稱政治人物愛追求零確診 陳時中：不是講我 14:342020/05/04 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情中心指揮官，衛福部長陳時中。（中央流行疫情指揮中心提供／林周義台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲日前指出，政治人物越來越追求零確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今拒絕對號入座，表示「柯市長不是講我，因為還有很多人這樣講。」 陳時中說，現在追求先把個人防線建立起來，希望可以切斷相關傳播鍊，第二把醫療量能準備好，第三積極尋求國際合作包含新藥和疫苗找出更有效的方式，「我沒有追求零確診，柯市長不是講我，因為還有很多人這樣講。」 (中時 ) #零確診 #柯文哲 #追求 #政治人物 #陳時中 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 有庠科技貢獻獎 頒予陳時中 04:102020/04/30 財經要聞 零確診激勵 新台幣再現2字頭 04:102020/04/30 財經焦點 社論／你被陳時中洗腦了嗎？ 04:102020/04/30 時論廣場 防疫表現亮眼！媒體人兩句話形容陳時中 10:372020/04/30 政治 轟人潮熱點台南最多後 黃偉哲今這個給陳時中 13:102020/04/30 生活 新冠疫情零確診 連續假期北市警局加強交通疏導 13:372020/04/30 社會 經濟強心針 陳時中：可放心戶外活動及用餐 14:172020/04/30 生活 WHA將召開 陳時中：會持續發聲讓世界看到台灣 14:282020/04/30 生活 口罩日產1700萬片不准外銷 陳時中曝原因 15:022020/04/30 生活 選台北市長？媒體人點名他戰陳時中 釣出苦苓斷言結局！ 13:482020/05/04 政治 生活熱門新聞 出大事？唐綺陽曝下一波社會震盪... - 生活 案430爽玩澳、日回台確診？桃園巿揭真實身分 醫藥費全民埋單 - 生活 周二變天 氣象局：2波鋒面接力 - 生活 梅雨季來了！吳德榮：第一道梅雨鋒面這天報到 - 生活 金正恩對比照又被抓包！網驚：招牌菱角嘴沒了？ - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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