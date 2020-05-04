廖姓女子本月1日酒醉搭乘捷運，卻坐在樓梯影響其他旅客通行，經警方到場協助搭計程車離開，但廖女男友隔天在臉書貼文，女友遭員警毆傷，捷運警察4日上午公布密錄器影片，還原事發經過，廖女孩自稱剛從上海返台，連站都站不穩，未見員警對她動粗。

警好心攙扶醉女，男友誣陷女友圍毆警公布影片打臉。(李文正翻攝)

警好心攙扶醉女，男友誣陷女友圍毆警公布影片打臉。(李文正翻攝)

1日晚間6點多，捷運頂溪站站長發現30多歲的廖女趴臥1號出口下方的電扶梯，站務人員上前了解，廖自稱是大陸人，上週自上海返台，站長為了避免其他乘客的騷動，立刻通知捷運警察到場。

經警方到場後，查詢廖女身分資料，發現她並非大陸人，也沒有居家檢疫相關警示，應該是酒醉胡言亂語，立即協助廖女搭乘電梯，並且幫忙拿隨身的背包，3名員警護送到站外，還攙扶進入計程車內，整個過程並未使用強制力，不料，好心服務卻被廖女的男友貼文控訴，指控員警將他女友帶到不知名的小房間內動粗，導致肢體瘀傷。

捷運警察今公布影片還原處理過程，並呼籲搭乘捷運若見旅客異常行為，請盡速通報捷運公司站務人員處理，並建議飲酒後為了自身安全及其他旅客權益，最好由親朋好友陪同搭乘，避免脫序行為發生。

(中時 )