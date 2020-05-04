台北地院審理潤寅詐貸案，法官原裁定千金女兒楊宇晨以2000萬元交保，但她覓保無著遭羈押；北院上周開庭提訊楊女，楊女承諾將贓款匯回，法官遂裁定改500萬元交保，限制出境8個月，每周一、三、五至派出所報到。

潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦被控詐貸386億元，北檢今第二波追加起訴，總金額提高到472億元。楊宇晨則涉嫌協助父母洗錢，也遭起訴。楊宇晨先前開庭否認犯行，辯稱只是協助母親匯款，不清楚細節，但因母親把她掛名股東，且幫公司作保，擔心被討債、凍結帳戶，才會把錢提走，強調領的都是自己的錢。

法官認為，楊宇晨在本案中具關鍵性地位，且犯罪所得均未繳回，但無羈押必要，原本裁定以2000萬元交保，但因覓保無著才遭羈押。

法官上月29日審訊，因楊宇晨願意配合將大陸地區的款項匯回台灣，供司法單位扣押，另考量本案審理進度，裁定改以500萬元交保，限制住居、出境、出海，每周一、三、五到北市中正一分局仁愛派出所報到。

裁定並指，法院會持續關注匯款進度，若發現楊宇晨無配合匯款之意，將可能構成有逃亡之虞新事證，將再審理是否羈押。

(中時 )