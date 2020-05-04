今年國中教育會考將於5月16日、17日舉行，20萬9045人報考，170位試務人員於今天下午進入國家教育研究院台中院區國中教育會考總闈場，展開為期14天的組題、印卷、分卷等工作。今年國中教育會考，不開放家長陪考，可生也需全程戴口罩應試。

今年國中教育會考闈場主任職務，由台師大心測中心主任陳柏熹擔任，入闈人員包括各學科專家、測驗專家、組題人員、各學科印卷召集人等共計170人，今天下午2時，在教育部長潘文忠、主辦單位台師大校長吳正己共同見證下，逐一唱名入闈。

今年全國18考區及大陸考場，總報名人數為20萬9045人，其中集體報名人數為20萬7673人，個別報名人數1372人。另外，為因應新冠肺炎疫情，今年大陸考場將與補行考試一起辦理。

國中教育會考考試科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，除寫作測驗只考1篇作文、數學含非選擇題型外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。另為配合防疫措施，今年國中教育會考英語聽力暫停施測。

全國試務會提醒考生，配合防疫措施，進入考場須配戴口罩、出示准考證；考試正式開始後，遲到逾20分鐘不得進入試場，考試開始後30分鐘內不得提早離場。若強行入場或離場，不服糾正者，該科考試不予計列等級或級分。

為因應疫情，國中教育會考採取高規格防疫措施，包括：考場人員全面配戴口罩、量測體溫、不開放陪考、試場開啟冷氣及門窗、加強試場及休息區消毒、管制考場進出場動線、掌握居家隔離或居家檢疫考生名單並保障該考生考試權益等。

全國試務會呼籲，考生務必全程配戴口罩及入場體溫量測，不配合將取消考試資格且不予補救。考量考生可能因為口罩汙損或其他問題，得自備具防護性的備用口罩。進入試場時，務必全程配戴口罩，未配戴口罩者不得進入試場。

考試正式開始後，考生配合監試委員查驗身分時，得暫時拉下或脫下口罩至可辨識程度，查驗後戴回。經勸導仍不配合者，該科考試不予計列等級或級分。

(中時 )